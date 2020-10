Il Paradiso delle Signore 4: questo matrimonio non s’ha da fare (Di sabato 10 ottobre 2020) Al Paradiso delle Signore un amore appena sbocciato vede il contrasto della famiglia, e il matrimonio tra i due giovani sembra sempre più lontano. Stanno per iniziare la puntate de Il Paradiso delle Signore 4, la nuova stagione si apre con nuovi amori e grandi colpi di scena che aggiungono un pizzico di pepe alla storia. Ma dove abbiamo lasciato i protagonisti della soap? Marcello e Roberta si sono finalmente baciati ma non tutto andrà liscio nella loro relazione. Salvatore ha lasciato andare Gabriella, ora promessa sposa di Cosimo. Vittorio e Marta sono partiti alla volta di New York, così da vivere il loro viaggio di nozze. Adelaide è tornata a Milano, ancora sofferente per la delusione ... Leggi su chenews (Di sabato 10 ottobre 2020) Alun amore appena sbocciato vede il contrasto della famiglia, e iltra i due giovani sembra sempre più lontano. Stanno per iniziare la puntate de Il4, la nuova stagione si apre con nuovi amori e grandi colpi di scena che aggiungono un pizzico di pepe alla storia. Ma dove abbiamo lasciato i protagonisti della soap? Marcello e Roberta si sono finalmente baciati ma non tutto andrà liscio nella loro relazione. Salvatore ha lasciato andare Gabriella, ora promessa sposa di Cosimo. Vittorio e Marta sono partiti alla volta di New York, così da vivere il loro viaggio di nozze. Adelaide è tornata a Milano, ancora sofferente per la delusione ...

