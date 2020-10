I nomi che circolano nei partiti per la corsa a sindaco di Roma (Di sabato 10 ottobre 2020) AGI - Il segretario nazionale del Pd aveva chiesto un colpo di reni sulla candidatura a sindaco di Roma e, a pochi giorni dall'appello, qualcosa comincia a muoversi. Il tavolo del centrosinistra Il segretario del Pd Romano, Andrea Casu, ha convocato per mercoledì 14 ottobre un tavolo al quale saranno presenti il Pd e tutte le forze politiche che hanno contribuito alla vittoria dei dem nei municipi e alle suppletive: Articolo Uno, Sinistra Italiana, Italia Viva, Azione, Partito Socialista Italiano, Radicali, Verdi, Demos, oltre a tutte le "energie civiche che in questi anni hanno lavorato in prima linea sul territorio", come spiega Casu. L'endorsement a Calenda Proprio dai renziani è arrivato un primo endorsement a favore di Carlo Calenda, protagonista a sua volta di un duro botta e risposto via Twitter con il Pd ... Leggi su agi (Di sabato 10 ottobre 2020) AGI - Il segretario nazionale del Pd aveva chiesto un colpo di reni sulla candidatura adie, a pochi giorni dall'appello, qualcosa comincia a muoversi. Il tavolo del centrosinistra Il segretario del Pdno, Andrea Casu, ha convocato per mercoledì 14 ottobre un tavolo al quale saranno presenti il Pd e tutte le forze politiche che hanno contribuito alla vittoria dei dem nei municipi e alle suppletive: Articolo Uno, Sinistra Italiana, Italia Viva, Azione, Partito Socialista Italiano, Radicali, Verdi, Demos, oltre a tutte le "energie civiche che in questi anni hanno lavorato in prima linea sul territorio", come spiega Casu. L'endorsement a Calenda Proprio dai renziani è arrivato un primo endorsement a favore di Carlo Calenda, protagonista a sua volta di un duro botta e risposto via Twitter con il Pd ...

Area Sanremo: a proposito della commissione

Sono stati annunciati ieri i nomi dei componenti della Commissione di Area Sanremo. Un amico mi scrive, provocatoriamente e ironicamente, in proposito: Immagino il tuo entusiasmo per la commissione...

