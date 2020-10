I cinghiali sui Navigli e quella rissa sui kart: le "follie" della settimana (Di sabato 10 ottobre 2020) Fabio Franchini La rassegna di tutte le notizie più strambe degli ultimi sette giorni: a Milano i cinghiali fanno una gita sui Navigli, mentre a La Spezia c'è chi finisce in coma etilico al proprio matrimonio Un altro appuntamento della rubrica Stra-notizie è servito. Cos'è successo di folle nell'ultima settimana? Presto detto: due cinghiali sono andati a farsi l'aperitivo sui Navigli di Milano, mentre in un condominio c'è chi si "diverte" a rubare gli zerbini. Per non parlare della sposa finita in ospedale per aver bevuto troppo al proprio matrimonio e della scazzottata tra due piloti di kart. cinghiali sui Navigli Dopo Roma, adesso i ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 10 ottobre 2020) Fabio Franchini La rassegna di tutte le notizie più strambe degli ultimi sette giorni: a Milano ifanno una gita sui, mentre a La Spezia c'è chi finisce in coma etilico al proprio matrimonio Un altro appuntamentorubrica Stra-notizie è servito. Cos'è successo di folle nell'ultima? Presto detto: duesono andati a farsi l'aperitivo suidi Milano, mentre in un condominio c'è chi si "diverte" a rubare gli zerbini. Per non parlaresposa finita in ospedale per aver bevuto troppo al proprio matrimonio escazzottata tra due piloti disuiDopo Roma, adesso i ...

Cos'è successo di folle nell'ultima settimana? Presto detto: due cinghiali sono andati a farsi l'aperitivo sui Navigli di Milano, mentre in un condominio c'è chi si "diverte" a rubare gli zerbini. Per ...

