GF Vip, Dayane Mello in lacrime per la figlia: le gravi accuse all'ex Stefano Sala (Di sabato 10 ottobre 2020) Uno dei momenti più commoventi della puntata del Grande Fratello Vip 2020 di venerdì 9 settembre 2020 è stato quando Alfonso Signorini ha mostrato la clip in cui si vedevano i concorrenti con figli piccoli – Elisabetta Gregoraci, Matilde Brandi, Myriam Catania e Pierpaolo Petrelli – parlare con loro per rassicurarli e sapere come stavano in considerazione dell'epidemia di Covid attualmente in corso. L'unica a non poter sentire la sua piccola Sofia è stata Dayane Mello. Sul finale della puntata, sulle insistenze di Maria Teresa Ruta, Signorini ha fatto sapere a Dayane che presto anche lei potrà sentire Sofia, ma che la cosa è stata particolarmente difficile visto che i rapporti tra la modella brasiliana e il padre della sua piccola, il modello Stefano

