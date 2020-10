Covid: Polonia, 5.300 casi in 24 ore, è nuovo record (Di sabato 10 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 10 OTT - La Polonia ha registrato un record di 5.300 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto oggi il ministero della Sanità del Paese, secondo quanto riporta il Guardian. Leggi su corrieredellosport (Di sabato 10 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 10 OTT - Laha registrato undi 5.300di coronavirus nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto oggi il ministero della Sanità del Paese, secondo quanto riporta il Guardian.

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - La Polonia ha registrato un record di 5.300 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto oggi il ministero della Sanità del Paese, secondo quanto riporta il ...

Record di casi in Ucraina e Polonia

L'Ucraina ha registrato oltre 100 morti provocati dal coronavirus nelle ultime 24 ore ... Cifre preoccupanti arrivano anche dalla Polonia che nelle ultime 24 ore ha registrato un balzo delle infezioni ...

