Covid | Milano preoccupa | contagi raddoppiati in una settimana

(Di sabato 10 ottobre 2020) Coronavirus, in Lombardia superata la soglia dei mille casi: sabato sono stati 1.140. Demicheli: «Per velocizzare il processo l’esito del tampone potrebbe arrivare via sms»

Milano, 10 ott 17:05 - (Agenzia Nova) - In Lombardia, su 22.910 tamponi effettuati, sono 1.140 i nuovi casi positivi al coronavirus, per una percentuale del 4,9 per cento. Stabili i ricoveri in ...Milano, 10 ott 17:12 - (Agenzia Nova) - La provincia di Milano guida la classifica dei nuovi casi positivi al coronavirus: 587 in tutta la provincia di cui 312 a Milano città. Oltre la centinaia di ...