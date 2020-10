Contagi sempre su (5724) ma è record di tamponi. Terapie intensive stabili. In Lombardia impennata di casi (Di sabato 10 ottobre 2020) Continuano a crescere i Contagi da coronavirus in Italia, ma senza fare il balzo in avanti dei giorni scorsi. Nelle ultime 24 ore i positivi sono aumentati di 5.724 (ieri erano stati 5.372), con 29 morti (ieri 28). Ma l’aumento si è avuto a fronte di un numero altissimo di tamponi: sono stati 133.084, nuovo record (ieri 129.471). In Lombardia 1140 casi impennata dei Contagi in Lombardia che registra 1.140 nuovi positivi. stabili i Contagi in Campania che ne registra 664. I ricoverati con sintomi aumentano di 250 unità in 24 ore, portando il totale a 4.336. E i pazienti in terapia intensiva sono appena 3 in più in un giorno, arrivando a 390. Le persone in isolamento domiciliare ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 10 ottobre 2020) Continuano a crescere ida coronavirus in Italia, ma senza fare il balzo in avanti dei giorni scorsi. Nelle ultime 24 ore i positivi sono aumentati di 5.724 (ieri erano stati 5.372), con 29 morti (ieri 28). Ma l’aumento si è avuto a fronte di un numero altissimo di: sono stati 133.084, nuovo(ieri 129.471). In1140deiinche registra 1.140 nuovi positivi.in Campania che ne registra 664. I ricoverati con sintomi aumentano di 250 unità in 24 ore, portando il totale a 4.336. E i pazienti in terapia intensiva sono appena 3 in più in un giorno, arrivando a 390. Le persone in isolamento domiciliare ...

Salgono ancora i contagi da coronavirus in Trentino con 50 nuovi casi (quasi ... disporre la quarantena per 3 nuove classi (ieri erano 32 quelle in isolamento). È sempre alta l’attenzione nei ...

Il commissario della Usl VdA, Angelo Pescarmona, 'vi sono persone in isolamento sanitario che purtroppo escono di casa; siamo tutti chiamati a un atto di grande responsabilità civica, indossiamo ...

