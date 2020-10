Alberto Giacometti | tra cubismo e surrealismo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 10 ottobre 2020), webLo scultore e pittoreera nato il 10 ottobre del 1901 in Svizzera, precisamente a Borgonovo in Val Bregaglia. Si avvicinò all’arte grazie a suo padre, pittore anch’egli. Il suo trasferimento in Italia, a Roma, avvenne molto presto., dopo un viaggio a Venezia, si appassionò enormemente all’arte italiana. I suoi modelli maggiori furono Giotto e Tintoretto.e il suo avvicinamento alNel 1922 si trasferì a Parigi, dove iniziò a sperimentare il metodo cubista, seguendo i corsi dello scultore Antoine Bourdelle. Qualche anno più tardi, raggiunto dal fratello Diego,...