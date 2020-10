‘Uomini e Donne’, ecco perché Giulia De Lellis sta cercando una nuova casa a Milano (Di venerdì 9 ottobre 2020) Non è un mistero il fatto che Giulia De Lellis da quando ha concluso la sua relazione con l’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Damante – con il quale è rimasta in ottimi rapporti – ha apportato dei cambiamenti alla sua vita, uno fra tutti il trasferimento a Milano; l’influencer infatti in questi giorni sta cercando una nuova casa con l’aiuto di amici e familiari, come ha spesso mostrato sui social. La ricerca di una casa confortevole e soprattutto sicura è tra le priorità di Giulia che nell’ultimo anno sarebbe stata vittima per ben quattro volte di furti, così come ha raccontato il giornalista Gabriele Parpiglia su Giornalettismo: La De Lellis è ... Leggi su isaechia (Di venerdì 9 ottobre 2020) Non è un mistero il fatto cheDeda quando ha concluso la sua relazione con l’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Damante – con il quale è rimasta in ottimi rapporti – ha apportato dei cambiamenti alla sua vita, uno fra tutti il trasferimento a; l’influencer infatti in questi giorni staunacon l’aiuto di amici e familiari, come ha spesso mostrato sui social. La ricerca di unaconfortevole e soprattutto sicura è tra le priorità diche nell’ultimo anno sarebbe stata vittima per ben quattro volte di furti, così come ha raccontato il giornalista Gabriele Parpiglia su Giornalettismo: La Deè ...

matteosalvinimi : #Salvini: per le importanti comunali dell'anno prossimo nelle grandi città italiane chiederemo di candidarsi a donn… - LiaQuartapelle : Padre Maccalli e Nicola Chiacchio sono liberi. Lo hanno annunciato le autorità maliane. Una bella notizia per tutta… - matteosalvinimi : #Salvini: La Lega non ha organizzato nessuna manifestazione davanti al Tribunale, non mi sarei mai permesso di dist… - Jeeenniiiiiifer : RT @fraagomiero: Non so voi, ma a me Zelletta stava sulle balle già da Uomini e Donne. Qua si è solo riconfermato?? #GFVIP - sdcsroberts : RT @fraagomiero: Non so voi, ma a me Zelletta stava sulle balle già da Uomini e Donne. Qua si è solo riconfermato?? #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Uomini Donne’ La carriera di una top model col vizio del basket ciociariaoggi.it