Serie C, 4a giornata Girone C: le designazioni arbitrali per le gare dell’11 ottobre, Viterbese-Bari… (Di venerdì 9 ottobre 2020) Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti e dei IV Ufficiali che dirigeranno le gare valide per la quarta giornata di andata del Campionato di Serie C 2020/21 (Girone C) in programma domenica 11 ottobre 2020.BISCEGLIE-TURRISArbitro: William Villa (Rimini)Assistente 1: Antonio Marco Vitale (Ancona)Assistente 2: Fabio Catani (Fermo)Quarto ufficiale: Cristiano Ursini (Pescara)FOGGIA-POTENZAArbitro: Michele Di Cairano (Ariano Irpino)Assistente 1: Pietro Lattanzi (Milano)Assistente 2: Marco Ceccon (Lovere)Quarto ufficiale: Gianpiero Miele (Nola)CASERTANA-TERNANAArbitro: Marco D'Ascanio (Ancona)Assistente 1: Giacomo Pompei PoentiniAssistente 2: Simone Teodori (Fermo)Quarto ufficiale: Davide Di Marco (Ciampino)JUVE STABIA-VIRTUS FRANCAVILLAArbitro: Alessandro Di Graci (Como)Assistente 1: ... Leggi su mediagol (Di venerdì 9 ottobre 2020) Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti e dei IV Ufficiali che dirigeranno levalide per la quartadi andata del Campionato diC 2020/21 (C) in programma domenica 112020.BISCEGLIE-TURRISArbitro: William Villa (Rimini)Assistente 1: Antonio Marco Vitale (Ancona)Assistente 2: Fabio Catani (Fermo)Quarto ufficiale: Cristiano Ursini (Pescara)FOGGIA-POTENZAArbitro: Michele Di Cairano (Ariano Irpino)Assistente 1: Pietro Lattanzi (Milano)Assistente 2: Marco Ceccon (Lovere)Quarto ufficiale: Gianpiero Miele (Nola)CASERTANA-TERNANAArbitro: Marco D'Ascanio (Ancona)Assistente 1: Giacomo Pompei PoentiniAssistente 2: Simone Teodori (Fermo)Quarto ufficiale: Davide Di Marco (Ciampino)JUVE STABIA-VIRTUS FRANCAVILLAArbitro: Alessandro Di Graci (Como)Assistente 1: ...

juventusfc : Gli anticipi e i posticipi della @SerieA fino alla sedicesima giornata - - juventusfc : GIRELLI IMPECCABILE ?? Vi siete persi la vittoria delle @JuventusFCWomen a San Siro? ?? - sscnapoli : ?? | Anticipi e posticipi fino alla 16^ giornata di @SerieA ?? - Mediagol : #SerieC, 4a giornata Girone C: le designazioni arbitrali per le gare dell’11 ottobre, Viterbese-#Bari… - Mediagol : #SerieC, 4a giornata Girone C: le designazioni arbitrali per le gare dell'11 ottobre, Viterbese-#Bari...… -