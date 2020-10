Roland Garros, Nadal da record: batte Schwartzman ed è in finale (Di venerdì 9 ottobre 2020) Parigi, 9 ottobre 2020 " Dopo aver sconfitto l'astro nascente Jannik Sinner nei quarti , Rafael Nadal si è sbarazzato nella semifinale al Roland Garros dell'argentino Diego Schwartzman in tre set e ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 9 ottobre 2020) Parigi, 9 ottobre 2020 " Dopo aver sconfitto l'astro nascente Jannik Sinner nei quarti , Rafaelsi è sbarazzato nella semialdell'argentino Diegoin tre set e ...

ItaliaTeam_it : SIIIIIIIIIIIIIIIIII! ?? Martina #Trevisan supera 6-4 6-4 Kiki Bertens, è ai quarti di finale del Roland Garros!?? R… - RaiRadio2 : L’Italia avanti sulla terra rossa. Forza Jannik, forza Martina. Guardiamo a voi per far ripartire il paese. Chi rit… - ItaliaTeam_it : ?? INCANTATI DA SINNER ?? Alexander Zverev superato in quattro set, Jannik ai quarti di finale del Roland Garros! A… - paoloangeloRF : RT @LaDialettica: Dopo anni di tentativi andati a vuoto, #Nadal sfata finalmente il tabù della semifinale al Roland Garros e approda all'ul… - fabri_firenze : RT @Eurosport_IT: A Parigi contro Nadal non ce n'è per nessuno ?????? #EurosportTENNIS | #RolandGarros | #Nadal -