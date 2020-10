PS5 vs Xbox Series X, i preorder parlano chiaro: c’è già una vincitrice? (Di venerdì 9 ottobre 2020) Quella tra PS5 e Xbox Series X è una battaglia che è cominciata ben prima dell’arrivo ufficiale sugli scaffali. Una guerra di nervi a distanza e combattuta a suon di dichiarazioni d’intenti. Nel tentativo di mantenere unite (nel caso di Sony) o di rimpolpare (nel caso di Microsoft) le fila della community di riferimento in vista della next gen. Si lavora dunque su diversi fronti nella sfida a distanza tra PS5 e Xbox Series X. chiaro, il comparto hardware avrà un ruolo preponderante nella scelta operata dai videogiocatori. Ma anche la lineup farà la sua parte, e anche su questo fronte i due colossi si sono mossi con largo anticipo. Se da un lato la compagnia giapponese ha già un parterre di titoli mica da ridere, dall’altro quella americana non ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 9 ottobre 2020) Quella tra PS5 eX è una battaglia che è cominciata ben prima dell’arrivo ufficiale sugli scaffali. Una guerra di nervi a distanza e combattuta a suon di dichiarazioni d’intenti. Nel tentativo di mantenere unite (nel caso di Sony) o di rimpolpare (nel caso di Microsoft) le fila della community di riferimento in vista della next gen. Si lavora dunque su diversi fronti nella sfida a distanza tra PS5 eX., il comparto hardware avrà un ruolo preponderante nella scelta operata dai videogiocatori. Ma anche la lineup farà la sua parte, e anche su questo fronte i due colossi si sono mossi con largo anticipo. Se da un lato la compagnia giapponese ha già un parterre di titoli mica da ridere, dall’altro quella americana non ...

IGNitalia : Ubisoft annuncia che #ForHonor si aggiornerà a dicembre per offrire il supporto alle console di nuova generazione.… - Multiplayerit : PS5 sarà più silenziosa di Xbox Series X, secondo lo youtuber Dave Lee - tech_gamingit : Svelata la Kollector's Edition di Mortal Kombat 11 anche per PS5 e Xbox Series, disponibile dal 17 Novembre - oOShinobi777Oo : Svelata la Kollector's Edition di Mortal Kombat 11 anche per PS5 e Xbox Series, disponibile dal 17 Novembre - RebelEkonomist : @Euribor_Ghignai Se mi regala la PS5 e Xbox nuova si. Se invece vuole comprarmi quaderni o lavatrice, no grazie -