Pagamento in contanti e bonus Pos: cosa è cambiato dal primo luglio 2020

Ne abbiamo già parlato più volte: negli ultimi tempi il Governo si è mosso con fermezza nella direzione di una agevole tracciabilità delle transazioni e dei pagamenti in contanti. Lo scopo – come ben noto – è duplice: da un lato, contrastare il riciclaggio di denaro sporco e l'attività delle organizzazioni criminali con finalità terroristiche, dall'altro combattere l'evasione fiscale. Ricordiamo allora che cosa è cambiato dal primo luglio 2020, in tema di ...

Ultime Notizie dalla rete : Pagamento contanti Il COVID-19 segnerà la fine dei pagamenti in contanti? Data Manager Online PARCHEGGI BLU PORDENONE Gli ultimi arrivati sono i 21 nuovi parcheggi a pagamento

PARCHEGGI BLUPORDENONE Gli ultimi arrivati sono i 21 nuovi parcheggi a pagamento disegnati fra via De paoli e via Fratelli Bandiera. In precedenza, era toccato ad altri siti quali ...

Fisco: ridurre i contanti

La lotta all'evasione fiscale 2020 arruola i pagamenti digitali come nuova arma di contrasto. L'intenzione dell'esecutivo emerge dal Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misura di contrasto ...

