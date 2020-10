Nobel per la pace al Programma alimentare mondiale (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il Programma alimentare mondiale ha ottenuto il Premio Nobel per la Pace 2020. Questa la motivazione del comitato norvegese che lo assegna: «per i suoi sforzi nel contrastare la fame, per il suo contribuito nel migliorare le condizioni di pace nelle aree interessate da conflitti e per essere determinante negli sforzi di prevenzione delle guerre che sfruttano la fame come arma». https://twitter.com/NobelPrize/status/1314490999482265601 Leggi su vanityfair (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il Programma alimentare mondiale ha ottenuto il Premio Nobel per la Pace 2020. Questa la motivazione del comitato norvegese che lo assegna: «per i suoi sforzi nel contrastare la fame, per il suo contribuito nel migliorare le condizioni di pace nelle aree interessate da conflitti e per essere determinante negli sforzi di prevenzione delle guerre che sfruttano la fame come arma». https://twitter.com/NobelPrize/status/1314490999482265601

