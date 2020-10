Milano, evacuati due palazzi in centro con 80 persone per il crollo delle cantine (Di venerdì 9 ottobre 2020) Due palazzi sono stati evacuati in via Santa Sofia, zona centrale di Milano , per un crollo parziale delle cantine. Di conseguenza circa cento persone sono state evacuate. Leggi anche > A lanciare l'... Leggi su leggo (Di venerdì 9 ottobre 2020) Duesono statiin via Santa Sofia, zona centrale di, per unparziale. Di conseguenza circa centosono state evacuate. Leggi anche > A lanciare l'...

Corriere : Due palazzi evacuati in centro a Milano per il crollo delle cantine: 180 persone in strada - marcuspascal1 : RT @Corriere: Due palazzi evacuati in centro a Milano per il crollo delle cantine: 180 persone in strada - campara1966_luc : RT @Corriere: Due palazzi evacuati in centro a Milano per il crollo delle cantine: 180 persone in strada - Moon13_me : RT @Corriere: Due palazzi evacuati in centro a Milano per il crollo delle cantine: 180 persone in strada - avatar1dory : RT @Corriere: Due palazzi evacuati in centro a Milano per il crollo delle cantine: 180 persone in strada -