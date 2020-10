“Ma cosa hai fatto?!”. Clio Make Up accusata di razzismo: un episodio che sta facendo discutere molto (Di venerdì 9 ottobre 2020) Clio Make Up al centro di una bufera social. A sole 24 ore dall’uscita di “OhMyLove”, il suo primo correttore liquido, la youtuber ed esperta di Make up è stata accusata di «razzismo» per aver messo in vendita delle tonalità pensate quasi esclusivamente per persone di carnagione chiara. Delle 14 “shades” disponibili, soltanto due sono compatibili con un tipo di incarnato più scuro. Una scelta che, leggendo i commenti su Instagram e Twitter, viene giudicata “sbilanciata” e “poco inclusiva”. Uno dei tweet diventati più virali sulla questione dice: “Se nel 2020 fai uscire dei prodotti con uno shade range del genere sinceramente puoi pure tenerteli”. Clio non ha risposto direttamente a ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 9 ottobre 2020)Up al centro di una bufera social. A sole 24 ore dall’uscita di “OhMyLove”, il suo primo correttore liquido, la youtuber ed esperta diup è statadi «» per aver messo in vendita delle tonalità pensate quasi esclusivamente per persone di carnagione chiara. Delle 14 “shades” disponibili, soltanto due sono compatibili con un tipo di incarnato più scuro. Una scelta che, leggendo i commenti su Instagram e Twitter, viene giudicata “sbilanciata” e “poco inclusiva”. Uno dei tweet diventati più virali sulla questione dice: “Se nel 2020 fai uscire dei prodotti con uno shade range del genere sinceramente puoi pure tenerteli”.non ha risposto direttamente a ...

