M5s perde la fiducia degli elettori | superato da FdI nei sondaggi

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Fratelli d’Italia diventa il terzo partito nazionale, superando per la prima volta neiil Movimento 5 stelle. Il Movimento 5 stellela, e a guadagnarne è Fratelli d’Italia. Stando alla Supermedia deipolitici elaborata questa settimana da YouTrend per Agi, il partito di Giorgia Meloni si aggira intorno al 16 … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Il Movimento 5 stelle perde la fiducia degli elettori ... Fino a un mese fa, infatti, i sondaggi davano il M5s al 15,8 per cento e FdI al 15 per cento. La differenza sostanziale tra i due gruppi ...In seguito alle dichiarazioni rilasciate dal gruppo Caltanissetta Protagonista, il Movimento 5 Stelle ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni esplicative. Il gruppo di maggioranza al Consiglio Comun ...