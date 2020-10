«Lasciata sola e nuda a vomitarmi addosso | ecco il mio aborto»

Leggi su espresso.repubblica

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Troppo spesso abortire diventa una tortura. L’Espresso ha messo a disposizione uno spazio in cui condividere anonimamente la propria esperienza. Per rompere il silenzio e raccontarla #innomeditutte. Questa è una delle testimonianze che abbiamo raccolto«Il mioterapeutico,a partorire come un cane nel mio letto» " Il diritto ditrasformato in tortura. Vi racconto la mia cicatrice, in nome di tutte " L'negato, rompiamo il silenzio: raccontaci la tua storia #innomeditutte "