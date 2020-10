Juventus, Cristiano Ronaldo furioso: lo sfogo con compagni e dirigenti (Di venerdì 9 ottobre 2020) Emerge un retroscena che riguarda Cristiano Ronaldo. Tutto è nato dalla partita di campionato contro il Napoli, il match non è andato in scena perché il club azzurro non si è presentato a Torino dopo le positività al Coronavirus. Sono risultati positivi anche due membri della Juventus. I calciatori sarebbero dovuti restare in isolamento al J Hotel fino all’ok dell’Asl di Torino. Secondo quanto riguarda la ‘Gazzetta dello Sport’ Ronaldo non ha voluto rinunciare in nessun modo alla partita amichevole contro il Portogallo. Il calciatore si è sfogato con la dirigenza davanti ai compagni, ritenendo assolutamente ingiusto non poter rispondere alla convocazione nonostante un primo tampone negativo. È stato il primo a decidere che ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 9 ottobre 2020) Emerge un retroscena che riguarda. Tutto è nato dalla partita di campionato contro il Napoli, il match non è andato in scena perché il club azzurro non si è presentato a Torino dopo le positività al Coronavirus. Sono risultati positivi anche due membri della. I calciatori sarebbero dovuti restare in isolamento al J Hotel fino all’ok dell’Asl di Torino. Secondo quanto riguarda la ‘Gazzetta dello Sport’non ha voluto rinunciare in nessun modo alla partita amichevole contro il Portogallo. Il calciatore si è sfogato con la dirigenza davanti ai, ritenendo assolutamente ingiusto non poter rispondere alla convocazione nonostante un primo tampone negativo. È stato il primo a decidere che ...

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Cristiano Juve, Marques e il sogno Cristiano Ronaldo: "Come nasce quel gol in rovesciata" Tuttosport Juventus, Cristiano Ronaldo furioso: lo sfogo con compagni e dirigenti

Furia Cristiano Ronaldo: sfogo coi dirigenti della Juve sull'isolamento. Il retroscena

