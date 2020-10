Juve-Napoli | De Luca | ' Agnelli | parole penose e senza onore'

SkySport : Juve Napoli, Giudice Sportivo rinvia la decisione sulla partita a settimana prossima - tuttosport : #Juve-#Napoli, una commedia che la gente non si spiega| Il commento - tuttosport : #Juve-#Napoli, inciucio parte seconda: il 3-0 si allontana - fdrp16 : RT @fede_200_: 2 minuti di insulti alla Juve e Agnelli perchè non hanno fatto che presentarsi e dire il perchè. I mafiosi parlano di onore… - DanyBruscia : RT @FrattinoMarco: De Luca distrugge Agnelli: 'Sua dichiarazione penosa'. Poi attacca la Juventus citando Schopenhauer: 'La gloria va conqu… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Napoli

Fornisci una valutazione generale del sito: ...Continua la querelle sulla sfida Juventus-Napoli, la partita di campionato non si è disputata per l’assenza della squadra ospite che non ha ricevuto l’ok alla partenza a causa di alcune positività tra ...