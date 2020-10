Jeff Goldblum di nuovo in posa sexy come Ian Malcom: "Il mio regalo per voi" (FOTO) (Di venerdì 9 ottobre 2020) L'attore Jeff Goldblum ha ricreato l'iconica posa di Ian Malcom in Jurassic Park per ringraziare chi è pronto a votare alle elezioni presidenziali americane. Jeff Goldblum aveva promesso un dono speciale ai suoi fan e ora online ha mantenuto la parola data condividendo una FOTO che ricrea l'ormai iconica posa di Ian Malcom nel film Jurassic Park. L'attore aveva infatti invitato i suoi follower a controllare se avessero tutti i documenti in regola per esprimere la propria preferenza alle elezioni presidenziali in cambio di un dono davvero speciale. Su Instagram Jeff Goldblum ha ora scritto: "WOW! Grazie a tutte le persone che hanno usato la mia pagina Head Count per assicurarsi di essere in regola ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 9 ottobre 2020) L'attoreha ricreato l'iconicadi Ianin Jurassic Park per ringraziare chi è pronto a votare alle elezioni presidenziali americane.aveva promesso un dono speciale ai suoi fan e ora online ha mantenuto la parola data condividendo unache ricrea l'ormai iconicadi Iannel film Jurassic Park. L'attore aveva infatti invitato i suoi follower a controllare se avessero tutti i documenti in regola per esprimere la propria preferenza alle elezioni presidenziali in cambio di un dono davvero speciale. Su Instagramha ora scritto: "WOW! Grazie a tutte le persone che hanno usato la mia pagina Head Count per assicurarsi di essere in regola ...

JoseGalianoD : RT @nowseed: 1993 vs. 2020 Eterno Jeff Goldblum. - Nerdmovieprod : Jeff Goldblum ricrea l’ironia scena di Jurassic park #film #JeffGoldblum #JurassicPark #movie - OnlyHipStarr : RT @readytoride77: No ragazzi, ma Pago è il gemello nascosto di Jeff Goldblum!! #taleequaleshow - CaptainWWatts : RT @nowseed: 1993 vs. 2020 Eterno Jeff Goldblum. - KoalaSighs : RT @nowseed: 1993 vs. 2020 Eterno Jeff Goldblum. -

Il film con Chris Pratt è stata una delle prime grandi produzioni di Hollywood a riprendere le attività dopo le interruzioni dovute alla pandemia ...

Dominion" ai Pinewood Studios nel Regno Unito sono state sospese per due settimane a causa di alcuni casi di Covid-19 sul set. Il direttore Colin Trevorrow lo ha annunciato mercoledì sui social postan ...

