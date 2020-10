Inter-Milan a rischio: positivi anche Radu e Gabbia (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il derby tra Inter-Milan, in programma sabato prossimo, è a forte rischio. Sia i nerazzurri che i rossoneri hanno registrato un nuovo caso positivo Tra poco più di una settimana, sabato 17 ottobre alle ore 18:00, è in programma il derby tra Inter-Milan. Il match però potrebbe non disputarsi a causa delle positività emerse in queste ore tra i nerazzurri. Questa mattina la squadra di Conte ha registrato un altro tampone positivo, Ionit Radu. Si tratta del quinto positivo in casa Inter, dopo Skriniar, Bastoni, Nainggolan e Gagliardini. anche i rossoneri, che hanno sempre Ibrahimovic e Duarte indisponibili causa Covid, hanno rivelato un altro contagiato, ovvero Gabbia. Il difensore ... Leggi su zon (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il derby tra, in programma sabato prossimo, è a forte. Sia i nerazzurri che i rossoneri hanno registrato un nuovo caso positivo Tra poco più di una settimana, sabato 17 ottobre alle ore 18:00, è in programma il derby tra. Il match però potrebbe non disputarsi a causa delletà emerse in queste ore tra i nerazzurri. Questa mattina la squadra di Conte ha registrato un altro tampone positivo, Ionit. Si tratta del quinto positivo in casa, dopo Skriniar, Bastoni, Nainggolan e Gagliardini.i rossoneri, che hanno sempre Ibrahimovic e Duarte indisponibili causa Covid, hanno rivelato un altro contagiato, ovvero. Il difensore ...

tvdellosport : ?? BREAKING NEWS #Inter, #Skriniar positivo ???? Dopo la positività di #Bastoni, anche Milan #Skriniar è risultato… - Gazzetta_it : #Inter, positivi anche #Nainggolan e Gagliardini. Ibra ha ancora il coronavirus - BonettiESPN : Gazzetta's transfer market rating for each Serie A team 7.5 – Juventus, Napoli 7.0 – Inter, Milan 6.5 – Atalanta,… - 3cuori1ohana : @FEDERAIO74 @ilfanciullino @Giusepp41094293 @capuanogio Ormai tutti possono far tutto visto la vostra pagliacciata.… - TMW_radio : ??? #Maracanà @Alenize82 ??? «L'#Inter parte favorita nel derby di Milano ma c'è una variabile che può rimettere le… -