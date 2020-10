I no mask tornano a manifestare a Roma. Gabrielli avverte: se non verranno rispettate le norme anti-Covid la Polizia interverrà (Di venerdì 9 ottobre 2020) I negazionisti del Covid torneranno in piazza domani a Roma. Secondo le stime della Questura, a piazza Bocca Verità, dove a partire dalle 14 si svolgerà la manifestazione contro la “dittatura sanitaria”, sono attese circa 100 persone. Mentre a piazza San Giovanni ci sarà la “Marcia della Liberazione”, a cui sono attesi circa tremila partecipanti. Il capo della Polizia, Franco Gabrielli, in una circolare inviata ai prefetti e ai questori, ha indicato la linea da tenere nei confronti di tutti gli appuntamenti previsti, a partire da domani. Tutte le manifestazioni pubbliche dovranno svolgersi soltanto in “forma statica” e solo a condizione che vengano rispettate tutte le regole previste dalla normativa anti ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 9 ottobre 2020) I negazionisti deltorneranno in piazza domani a. Secondo le stime della Questura, a piazza Bocca Verità, dove a partire dalle 14 si svolgerà la manifestazione contro la “dittatura sanitaria”, sono attese circa 100 persone. Mentre a piazza San Giovanni ci sarà la “Marcia della Liberazione”, a cui sono attesi circa tremila partecip. Il capo della, Franco, in una circolare inviata ai prefetti e ai questori, ha indicato la linea da tenere nei confronti di tutti gli appuntamenti previsti, a partire da domani. Tutte le manifestazioni pubbliche dovranno svolgersi soltanto in “forma statica” e solo a condizione che venganotutte le regole previste dalla normativa...

TopiniTattici : No mask no vax e tutta questa roba qui, anche NO! Siamo tutti bravi a parlare con il.. covid di un altro! poi quand… -