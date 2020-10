Grande Fratello Vip, Myriam Catania viene eliminata: poi il colpo di scena (Di venerdì 9 ottobre 2020) . Alfonso Signorini ha letto il risultato del televoto che, però, non prevedeva un vero eliminato Myriam Catania è uno dei personaggi più amati di questo Grande Fratello Vip, ma nonostante questo ha intenzione di uscire dalla casa. Così tanto che nella scorsa puntata … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 9 ottobre 2020) . Alfonso Signorini ha letto il risultato del televoto che, però, non prevedeva un vero eliminatoè uno dei personaggi più amati di questoVip, ma nonostante questo ha intenzione di uscire dalla casa. Così tanto che nella scorsa puntata … L'articolo proda YesLife.it.

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con #GFVIP, condotto da @alfosignorini @GrandeFratello - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - trash_italiano : #GFVIP, interviene il Codacons: Franceska Pepe rientrerà in casa? - cremonesiaurora : @Kekko23073735 Non parlo solo di quello, e se ha deciso di perdonarla son solo affari suoi. E essere fragile non gi… - DCarriago : Il Grande Fratello che fa incontrare la marchesa e la contessa in fascia non protetta???? #GFVIP -