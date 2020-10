Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci è fidanzata? La verità in puntata (Di venerdì 9 ottobre 2020) Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci è fidanzata? La verità in puntata. Durante questa serata Alfonso Signorini ha voluto provare ad aiutare Pierpaolo Pretelli, permettendogli di parlare con la conduttrice Elisabetta Gregoraci ha finalmente rivelato tutto durante questa puntata del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini ha parlato in privato con Pierpaolo Pretelli e gli ha chiesto … L'articolo Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci è fidanzata? La verità in puntata proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 9 ottobre 2020)Vip,? La verità in. Durante questa serata Alfonso Signorini ha voluto provare ad aiutare Pierpaolo Pretelli, permettendogli di parlare con la conduttriceha finalmente rivelato tutto durante questadelVip. Alfonso Signorini ha parlato in privato con Pierpaolo Pretelli e gli ha chiesto … L'articoloVip,? La verità inproviene da YesLife.it.

IlContiAndrea : Ma è uno scherzo? “La quinta edizione del #GFVip che si sarebbe dovuta concludere lunedì 2 dicembre si allunga di… - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - trash_italiano : #GFVIP, interviene il Codacons: Franceska Pepe rientrerà in casa? - Sabrina_sedda : Io prima di guardare un programma come il Grande Fratello i cui concorrenti sono quel genere di persone che io nell… - dalilatommeraas : RT @eliscrivecose: Pierpaolo ti prego, ti prego, hai buone potenzialità, non sei un totale comodino, quando imitavi la contessa con Tommaso… -