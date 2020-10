“Gli asintomatici vanno curati a casa, non in ospedale” (Di venerdì 9 ottobre 2020) di Erika Noschese “Negli ospedali i contagi aumentano tra medici e infermieri perché manca del tutto l’organizzazione, gli asintomatici vanno curati a casa”. Lo ha dichiarato il segretario della Fisi Sanità Rolando Scotillo, analizzando i numerosi casi che vedono medici e infermieri positivi al Coronavirus, soprattutto al Ruggi d’Aragona. Scotillo, i contagi di medici e infermieri contagiati negli ospedali del salernitano stanno crescendo in maniera esponenziale, cosa sta succedendo secondo lei? “Succede semplicemente che la pandemia si sta acuendo, abbiamo più casi che, per l’appunto, vengono trattati da medici e infermieri e tra questi operatori c’è un aumento dei contagi. Ma attenzione, parliamo di contagi, quindi asintomatici non ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 9 ottobre 2020) di Erika Noschese “Negli ospedali i contagi aumentano tra medici e infermieri perché manca del tutto l’organizzazione, gli”. Lo ha dichiarato il segretario della Fisi Sanità Rolando Scotillo, analizzando i numerosi casi che vedono medici e infermieri positivi al Coronavirus, soprattutto al Ruggi d’Aragona. Scotillo, i contagi di medici e infermieri contagiati negli ospedali del salernitano stanno crescendo in maniera esponenziale, cosa sta succedendo secondo lei? “Succede semplicemente che la pandemia si sta acuendo, abbiamo più casi che, per l’appunto, vengono trattati da medici e infermieri e tra questi operatori c’è un aumento dei contagi. Ma attenzione, parliamo di contagi, quindinon ...

NicolaPorro : Corrono i #Contagi, ma nessuno ci dice quanti sono gli #asintomatici e i #malati. #Conte, regole anti-Covid anche i… - Mov5Stelle : Immuni, l’app anti-contagio, ha superato i 7 milioni di download! L'app utilizza la tecnologia per avvertire gli… - ruggierod71 : RT @valy_s: #Covid_19 #mainstream (qui la Merlino): In #Campania gli ospedali sono già saturi, contagi, sciagure immani. Medico del #Cardar… - 4lessiapapa : RT @MassimoGalli51: Vorrei che fosse chiaro una volta per tutte che gli #asintomatici possono trasmettere il virus, tanto da essere conside… - AMIGGI : RT @MassimoGalli51: Vorrei che fosse chiaro una volta per tutte che gli #asintomatici possono trasmettere il virus, tanto da essere conside… -

Ultime Notizie dalla rete : “Gli asintomatici Coronavirus Lombardia, prima «mappa» di chi ha gli anticorpi: uno su 10 è asintomatico Corriere della Sera