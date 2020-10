Covid a Napoli | notte in auto per i tamponi

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– File dianche in pienaall’esterno della sede dell’Asl1 per sottoporsi al tampone per. In molti si sono presentati, prima delle luci dell’alba, all’esterno della sede dell’Asl napoletana in attesa dell’apertura dello sportello per la distribuzione dei numeri. La struttura allestita nel parco dell’ex ospedale psichiatrico ‘ Frullone’, nell’area collinare del capoluogo campano, garantisce mille test al giorno a cui si possono sottoporre i cittadini inseriti dal medico curante sulla piattaforma informatica regionale. Alle sei del mattino, prima dell’apertura, sono già più di 300 i cittadini all’esterno del Frullone dove l’apertura è ...