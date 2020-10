Coldiretti Campania, appello ai sindaci: Azzerare la nuova Imu sui fabbricati rurali (Di venerdì 9 ottobre 2020) “Un sostegno concreto alle aziende agricole attraverso l’azzeramento dell’aliquota della “nuova Imu” sui fabbricati rurali strumentali, ossia le strutture necessarie per le attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e delle attività connesse”. Lo hanno chiesto in una nota le federazioni provinciali di Coldiretti della Campania che “stanno inviando a tutti i sindaci una nota in cui invitano le Amministrazioni comunali a prevedere il provvedimento alla luce della nuova imposta, così come ridefinita dalla Legge di Bilancio 2020 ed è entrata in vigore dal 1À° gennaio 2020, sostituendo nell’ordinamento tributario l’Imu e la Tasi”. ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 9 ottobre 2020) “Un sostegno concreto alle aziende agricole attraverso l’azzeramento dell’aliquota della “Imu” suistrumentali, ossia le strutture necessarie per le attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e delle attività connesse”. Lo hanno chiesto in una nota le federazioni provinciali didellache “stanno inviando a tutti iuna nota in cui invitano le Amministrazioni comunali a prevedere il provvedimento alla luce dellaimposta, così come ridefinita dalla Legge di Bilancio 2020 ed è entrata in vigore dal 1À° gennaio 2020, sostituendo nell’ordinamento tributario l’Imu e la Tasi”. ...

larampait : Nuova #IMU, #Coldiretti #Campania chiede l’azzeramento ai comuni - Napoliflash24 : Coldiretti Campania: azzerare la nuova Imu sui fabbricati rurali per sostenere l'agricoltura in crisi -… - bassairpinia : NUOVA IMU: COLDIRETTI CAMPANIA CHIEDE L’AZZERAMENTO AI COMUNI CANCELLARE “EX TASI” SUI FABBRICATI RURALI PER SOSTEN… - salernonotizie : Agricoltura/Campania: Coldiretti Salerno, burocrazia è nemica delle imprese -

Ultime Notizie dalla rete : Coldiretti Campania Nuova Imu: Coldiretti Campania chiede l'azzeramento ai comuni Salernonotizie.it Coldiretti Campania, appello ai sindaci: Azzerare la nuova Imu sui fabbricati rurali

"Un sostegno concreto alle aziende agricole attraverso l'azzeramento dell'aliquota della "nuova Imu" sui fabbricati rurali strumentali, ossia le strutture necessarie per le attività di ...

Covid: Coldiretti, 3,5 milioni di svizzeri in viaggio in Italia

Sono in media 3,5 milioni i cittadini della Svizzera in viaggio in Italia nell'ultimo trimestre dell'anno con una spesa superiore ai ...

"Un sostegno concreto alle aziende agricole attraverso l'azzeramento dell'aliquota della "nuova Imu" sui fabbricati rurali strumentali, ossia le strutture necessarie per le attività di ...Sono in media 3,5 milioni i cittadini della Svizzera in viaggio in Italia nell'ultimo trimestre dell'anno con una spesa superiore ai ...