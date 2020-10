Ciclismo, troppi casi in Francia: cancellata la Parigi-Roubaix (Di venerdì 9 ottobre 2020) A causa dell’alto numero di contagi in Francia, la Parigi-Roubaix, prevista per il 25 ottobre, è stata cancellata. Nel 2021 è in programma l’11 aprile Mentre in Italia è da poco cominciato il Giro, in Francia, causa Coronavirus, è saltata la regina delle classiche del Ciclismo. Infatti, a causa dell’elevato numero di contagi giornalieri in Francia, oltre 15mila, è stata cancellata la Parigi-Roubaix, in programma il 25 ottobre. La corsa era stata riprogrammata rispetto alla data originale del 12 aprile. Però, a causa della situazione critica registrata in questi giorni a Lilla, dove si svolge la parte conclusiva della corsa, il Ministro della Salute Francese ha ... Leggi su zon (Di venerdì 9 ottobre 2020) A causa dell’alto numero di contagi in, la, prevista per il 25 ottobre, è stata. Nel 2021 è in programma l’11 aprile Mentre in Italia è da poco cominciato il Giro, in, causa Coronavirus, è saltata la regina delle classiche del. Infatti, a causa dell’elevato numero di contagi giornalieri in, oltre 15mila, è statala, in programma il 25 ottobre. La corsa era stata riprogrammata rispetto alla data originale del 12 aprile. Però, a causa della situazione critica registrata in questi giorni a Lilla, dove si svolge la parte conclusiva della corsa, il Ministro della Salute Francese ha ...

La classica del ciclismo che si corre tutti gli anni nel mese di aprile era stata spostata alle 25 ottobre, ma l'escalation di casi in Francia ha convinto gli organizzatori a desistere ...

La situazione di semi lockdown che ha colpito la Francia negli ultimi giorni ha costretto gli organizzatori ad annullare la Parigi-Roubaix in programma il 25 ottobre. L’annuncio è stato dato dalla Aso ...

