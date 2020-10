Cerci all’Arezzo, il commento di As: “Dall’Atletico in poi una discesa agli inferi” (Di venerdì 9 ottobre 2020) “Senza dubbio una discesa agli inferi“. È questo il duro commento del quotidiano spagnolo As su Alessio Cerci, ex giocatore dell’Atletico Madrid che quest’oggi ha firmato un contratto con l’Arezzo. Una discesa “a un ritmo quasi vertiginoso per un giocatore che meno di sei anni fa giocava in Champions League con l’Atlético Madrid e nel Mondiale 2014 con l’Italia – si legge su As -. A 33 anni, questo trasferimento rappresenta sicuramente un passo verso il suo ritiro, che purtroppo sarà molto diverso da come se lo era immaginato“. Leggi su sportface (Di venerdì 9 ottobre 2020) “Senza dubbio unainferi“. È questo il durodel quotidiano spagnolo As su Alessio, ex giocatore dell’Atletico Madrid che quest’oggi ha firmato un contratto con l’Arezzo. Una“a un ritmo quasi vertiginoso per un giocatore che meno di sei anni fa giocava in Champions League con l’Atlético Madrid e nel Mondiale 2014 con l’Italia – si legge su As -. A 33 anni, questo trasferimento rappresenta sicuramente un passo verso il suo ritiro, che purtroppo sarà molto diverso da come se lo era immaginato“.

