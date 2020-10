Can Yaman: “Io e Demet siamo solo amici, sono single” (Di venerdì 9 ottobre 2020) L’attore si è raccontato al programma “Verissimo” A Verissimo, Can Yaman, il protagonista della seguitissima serie di Canale 5 ‘Daydreamer’, svela in una lunga intervista (in onda sabato 10 ottobre), un progetto professionale che potrebbe realizzarsi in futuro: “Ho incontrato a Roma il regista Ferzan Özpetek ed è stato molto simpatico. Ci siamo sentiti molte volte per telefono ma non c’eravamo mai visti dal vivo. Speriamo di poter fare qualcosa di bello insieme, magari un film. C’è l’intenzione e la volontà di farlo ma per il momento non si può dire niente, è ancora presto”. A Silvia Toffanin che gli chiede in che rapporti sia con la co-protagonista di “Daydreamer” Demet Özdemir (che interpreta ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 9 ottobre 2020) L’attore si è raccontato al programma “Verissimo” A Verissimo, Can, il protagonista della seguitissima serie di Canale 5 ‘Daydreamer’, svela in una lunga intervista (in onda sabato 10 ottobre), un progetto professionale che potrebbe realizzarsi in futuro: “Ho incontrato a Roma il regista Ferzan Özpetek ed è stato molto simpatico. Cisentiti molte volte per telefono ma non c’eravamo mai visti dal vivo. Speriamo di poter fare qualcosa di bello insieme, magari un film. C’è l’intenzione e la volontà di farlo ma per il momento non si può dire niente, è ancora presto”. A Silvia Toffanin che gli chiede in che rapporti sia con la co-protagonista di “Daydreamer”Özdemir (che interpreta ...

