Calhanoglu Juventus | “Sky Sport” conferma | può arrivare a Torino

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 9 ottobre 2020)– Lafa sul serio per, almeno stando alle ultime indiscrezioni anche riportate da Sky Sport i bianconeri sarebbero alla finestra per il calciatore che sembra avere difficoltà a rinnovare con il suo attuale club, il Milan. Sulla lista della spesa di Paratici nei possibili colpi a parametro zero nel mercato invernale potrebbe inserirsi anche il centrocampista turco. Pirlo potrebbe dunque avere un rinforzo già a gennaio e arriverebbe a zero. Nonostante la non più giovanissima età del centrocampista, il classe 1994 vorrebbe poter giocare la Champions League da protagonista e l’idea Juve sembra affascinarlo., le ultimissime sul turco Un operazione che sembra stuzzicare anche lo ...