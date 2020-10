Borsa, Lse vende a Euronext Piazza Affari: operazione da 4,325 miliardi (Di venerdì 9 ottobre 2020) Lse vende ad Euronext Piazza Affari. Questa mattina, l’operazione di vendita della Borsa Italiana ha avuto un valore di 4,352 miliardi di euro. Questa mattina è stato raggiunto l’accordo tra il London Stock Exchange ed Euronext su Borsa Italiana. Infatti dopo ore di contrattazione, Piazza Affari passa al consorzio paneuropeo che comprende anche Cdp Equity … L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Lsead. Questa mattina, l’di vendita dellaItaliana ha avuto un valore di 4,352di euro. Questa mattina è stato raggiunto l’accordo tra il London Stock Exchange edsuItaliana. Infatti dopo ore di contrattazione,passa al consorzio paneuropeo che comprende anche Cdp Equity … L'articolo proviene da .

