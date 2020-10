Arte indiana | la sua concezione non è una mera espressione estetica Ma il vertice di una civiltà

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Dalla fine degli anni 60 in poi, in Occidente si è sviluppata una grande fascinazione di massa per la cultura: improvvisamente sono diventati di moda i cibi dai colori vivaci e i sapori speziati, le tinte sgargianti dei sari, le note ipnotiche del sitar. Una fascinazione spesso superficiale, che ha talvolta ridotto una civiltà millenaria a uno stereotipo esotico e, talvolta, caricaturale. Si tratta, al contrario, di un giacimento straordinario di conoscenza e bellezza da affrontare con rispetto e competenza. Pensiamo alladell’: non una, ma ildi una civiltà, una sintesi vertiginosa, derivata nei secoli da contaminazioni reciproche di culture diverse (pensiamo solo alla grande dialettica ...