Area via dei Lucani, è tutto da rifare: espropri e nuova fase partecipativa (Di venerdì 9 ottobre 2020) Roma – Quasi due anni non sono bastati. L’Area di via dei Lucani, teatro dell’omicidio di Desiree Mariottini e oggetto dei desideri dell’amministrazione Raggi, che avrebbe voluto riqualificarla attraverso un percorso partecipato che si e’ rivelato ad ostacoli, ora va verso una vasta operazione di espropri. È quanto hanno annunciato questo pomeriggio il sindaco di Roma, Virginia Raggi, e l’assessore all’Urbanistica Luca Montuori, intervenuti in una sede della facolta’ di Lettere de La Sapienza a San Lorenzo. La fase del coinvolgimento degli operatori privati con loro proposte non ha funzionato e i progetti per riqualificare l’Area di via dei Lucani, oggi ridotta ad una baraccopoli di lamiere, non hanno raggiunto il ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 9 ottobre 2020) Roma – Quasi due anni non sono bastati. L’di via dei, teatro dell’omicidio di Desiree Mariottini e oggetto dei desideri dell’amministrazione Raggi, che avrebbe voluto riqualificarla attraverso un percorso partecipato che si e’ rivelato ad ostacoli, ora va verso una vasta operazione di. È quanto hanno annunciato questo pomeriggio il sindaco di Roma, Virginia Raggi, e l’assessore all’Urbanistica Luca Montuori, intervenuti in una sede della facolta’ di Lettere de La Sapienza a San Lorenzo. Ladel coinvolgimento degli operatori privati con loro proposte non ha funzionato e i progetti per riqualificare l’di via dei, oggi ridotta ad una baraccopoli di lamiere, non hanno raggiunto il ...

Lunedì 12, dalle ore 8 alle 20, La villa Mazzini, I’area denominata “Batteria Masotto” alla Passeggiata ... Da lunedì 12 a sabato 31, in via Adolfo Celi/via Taormina, nel tratto compreso tra 50 metri ...

Bra: lavori RFI in via Cherasco, viabilità temporaneamente modificata

A seguito dell’abbattimento di un muro in via Cherasco, nei pressi della rotatoria, a causa dell’urto di un autoarticolato, nella giornata di domani - sabato 10 ottobre - RFI spa (proprietaria dell’ar ...

