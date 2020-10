Un cinghiale nel Naviglio a Milano | recuperato dai Vigili del fuoco | VIDEO

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Unè statoquesta mattina dalin zona Darsena. Sono intervenuti idelcon gli operatori del servizio veterinario. Ilsarebbe uno dei 3 avvistati dalla notte scorsa nella zona di Gaggiano, precipitati nelgrande e trasportati in città dalla corrente del corso d’acqua. … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Unneldaidelproviene da Il Notiziario.

Un branco di cinghiali a Milano, nel Naviglio. Due fermati mentre altri sono ancora in giro, forse si sono riallontanati dalla Darsena. Un branco di sei cinghiali finiti nel Naviglio fuori città, ha s ...Erano a caccia in una giornata in cui era vietato. Due cacciatori di frodo, un 53enne e il nipote di22 anni, entrambi di Gonnosfanadiga, sono stati denunciati dai carabinieri. L’episodio è avvenuto il ...