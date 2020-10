Uccide la moglie poi si spara, sua sorella parla della vittima: “Non era una santa” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il 26 settembre Maria Masi, infermiera di 41 anni, è stata uccisa dal marito da cui si stava separando. Stavano insieme da 17 anni, due anni fa Antonino aveva avuto un incidente in moto ed era finito su una sedia a rotelle. Lui non aveva mai accettato la nuova situazione, il loro matrimonio non era riuscito a superare la rabbia di Antonino e la conflittualità dovuta al nuovo, complesso equilibrio. Maria a fine agosto si era allontanata da casa con i figli, Antonino La Targia il 26 settembre le ha chiesto un appuntamento, si sono incontrati al parcheggio sotto casa a Venaria, vicino Torino. Antonino ha estratto una pistola e l’ha uccisa con sei colpi. Ne ha conservato però uno per sé e si è tolto la vita. Maria e Antonino erano genitori di due figli di 11 e 14 anni. “Questa mattina ci siamo strette nel ricordo di Tony La Targia, uno di ... Leggi su tpi (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il 26 settembre Maria Masi, infermiera di 41 anni, è stata uccisa dal marito da cui si stava separando. Stavano insieme da 17 anni, due anni fa Antonino aveva avuto un incidente in moto ed era finito su una sedia a rotelle. Lui non aveva mai accettato la nuova situazione, il loro matrimonio non era riuscito a superare la rabbia di Antonino e la conflittualità dovuta al nuovo, complesso equilibrio. Maria a fine agosto si era allontanata da casa con i figli, Antonino La Targia il 26 settembre le ha chiesto un appuntamento, si sono incontrati al parcheggio sotto casa a Venaria, vicino Torino. Antonino ha estratto una pistola e l’ha uccisa con sei colpi. Ne ha conservato però uno per sé e si è tolto la vita. Maria e Antonino erano genitori di due figli di 11 e 14 anni. “Questa mattina ci siamo strette nel ricordo di Tony La Targia, uno di ...

tufotufino : @13mari81 @maddalena2471 @rosariavenerus1 @Edda_luciano69 @SAM_VXXVI @Angela36321094 @FedeJill @noordungp @Manzo_xy… - francobus100 : Uccide di botte la moglie durante il banchetto di nozze, credeva che stesse flirtando con uno degli ospiti… - jakclive : Tobia rispose a Raffaele: «Fratello ho sentito dire che essa è già stata data in moglie a 7 uomini e sono morti nel… - blogsicilia : Geloso della moglie nel giorno delle nozze, la uccide di botte e la butta in un burrone - - zazoomblog : Siberia : Uccide la moglie durante il matrimonio per gelosia -