Temptation island, Carlotta e Nello in crisi: la promessa del padre di lei commuove il web (Di giovedì 8 ottobre 2020) Carlotta Dell'Isola e Nello Sorrentino sono tra i protagonisti più amati e discussi della nuova edizione di Temptation island 2020, condotta da Alessia Marcuzzi, e in queste ore fanno parlare soprattutto per un'importante promessa che li vincola e che è emersa nel corso della quarta puntata del docu-reality sui tradimenti. Il nuovo appuntamento tv ha visto Nello avvicinarsi pericolosamente alla single Benedetta e il nuovo pinnettu per la biondissima Carlotta è diventato infuocato. Tuttavia, nonostante le immagini "compromettenti" registratesi nel villaggio dei fidanzati tra Nello e Benedetta, Carlotta dal villaggio delle fidanzate ha assicurato che la promessa che la tiene ...

