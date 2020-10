Stallo sulle concessioni autostradali, Aspi scrive al governo: “No alla vendita a Cdp” (Di giovedì 8 ottobre 2020) ROMA – “E’ appena arrivata una lettera di Aspi, un’ora fa, che ci ha comunicato di accettare l’accordo prospettato chiedendo la sola condizione di non accettazione della clausola dell’articolo 10”, ossia che subordina la chiusura del procedimento di revoca con la vendita di Aspi a Cdp. Lo annuncia la ministra delle Infrastrutture e trasporti, Paola De Micheli, nel corso di una audizione in commissione Ambiente alla Camera. Quindi, prosegue la ministra, “lo stallo permane“. Leggi su dire (Di giovedì 8 ottobre 2020) ROMA – “E’ appena arrivata una lettera di Aspi, un’ora fa, che ci ha comunicato di accettare l’accordo prospettato chiedendo la sola condizione di non accettazione della clausola dell’articolo 10”, ossia che subordina la chiusura del procedimento di revoca con la vendita di Aspi a Cdp. Lo annuncia la ministra delle Infrastrutture e trasporti, Paola De Micheli, nel corso di una audizione in commissione Ambiente alla Camera. Quindi, prosegue la ministra, “lo stallo permane“.

"Lo stallo trattativa consegue dunque dal fatto che fino alla ... che la trattativa si è sviluppata sulla base di criteri competitivi e delle prassi correnti di mercato", ha aggiunto. "Atlantia è ...

