Seconda linea: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 8 ottobre (Di giovedì 8 ottobre 2020) Seconda linea: anticipazioni e ospiti oggi, 8 ottobre 2020 Questa sera, giovedì 8 ottobre 2020, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Seconda linea, l’approfondimento settimanale condotto da Alessandro Giuli e Francesca Fagnani con Francesca Parisella. Il titolo prende ispirazione dal rugby, dove le Seconde linee sono i giocatori che saltano in touche per contendersi il pallone e hanno il compito di mantenere compatta la mischia. È una metafora per svelare all’Italia gli italiani che davvero rendono competitivo il nostro Paese: artisti, imprenditori, intellettuali, operai, professionisti, tutte persone che hanno difficoltà a relazionarsi con la prima linea rappresentata dalla politica. ... Leggi su tpi (Di giovedì 8 ottobre 2020), 82020 Questa sera, giovedì 82020, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda, l’approfondimento settimanale condotto da Alessandro Giuli e Francesca Fagnani con Francesca Parisella. Il titolo prende ispirazione dal rugby, dove le Seconde linee sono i giocatori che saltano in touche per contendersi il pallone e hanno il compito di mantenere compatta la mischia. È una metafora per svelare all’Italia gli italiani che davvero rendono competitivo il nostro Paese: artisti, imprenditori, intellettuali, operai, professionisti, tutte persone che hanno difficoltà a relazionarsi con la primarappresentata dalla politica. ...

hronir : come mai @TrenordOfficial sono spariti i treni della linea #S5 in seconda serata? Non si può più tornare a/da… - pripriislove : RT @fentybiatch: Myriam già per come è partita con la linea della vita, l'emozione che ha provato quando ha scritto la sua data di nascita,… - 3lenalien : RT @fentybiatch: Myriam già per come è partita con la linea della vita, l'emozione che ha provato quando ha scritto la sua data di nascita,… - fentybiatch : Myriam già per come è partita con la linea della vita, l'emozione che ha provato quando ha scritto la sua data di n… - Teleblogmag : La fiction Rai, l'attualità del giovedi e il cinema. Iscriviti al nostro canale Telegram! -

Ultime Notizie dalla rete : Seconda linea Seconda Linea e Onorevoli confessioni, le anticipazioni del giovedì politico di Rai 2 Dituttounpop Argentero si rimette il camice in Doc: “Un successo in pieno lockdown per una storia vera”

L'attore torna con la seconda serie del medical dagli ascolti record: «Mostriamo lo spaesamento sociale di un medico che ha perso la memoria e diventa paziente» ...

Gaffe di Clio make up, lancia la nuova linea di correttori ma c’è un dettaglio che non passa inosservato

Clio Make up lancia la sua nuova line di correttori in 14 tonalità ma si solleva un polverone: poche quelle per le donne di pelle scura ...

L'attore torna con la seconda serie del medical dagli ascolti record: «Mostriamo lo spaesamento sociale di un medico che ha perso la memoria e diventa paziente» ...Clio Make up lancia la sua nuova line di correttori in 14 tonalità ma si solleva un polverone: poche quelle per le donne di pelle scura ...