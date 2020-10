Scozia chiude bar, pub e ristoranti, chiusura anche a Bruxelles (Di giovedì 8 ottobre 2020) . L’Europa ha superato i 6 milioni di casi di coronavirus: è quanto emerge da un conteggio dell’Afp. Peggiora la situazione in Francia: ‘In alcuni territori siamo riusciti a frenare le cose, ma il virus circola più veloce. E nei luoghi dove circola troppo veloce, in particolare, tra le persone adulte e dove ci sono troppi posti letto occupati negli ospedali, allora dovremo andare verso maggiori restrizioni’, dice il presidente Emmanuel Macron. Ieri in Francia sono stati registrati 18.746 casi. “Non siamo e non saremo in un tempo normale” nei prossimi mesi prosegue Macron insistendo, tra l’altro, sulla necessità di “responsabilizzare i cittadini”. Picchi superiori ai 14 mila contagi quotidiani vengono registrati già da due giorni nel Regno Unito, mentre anche la Spagna continua a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 8 ottobre 2020) . L’Europa ha superato i 6 milioni di casi di coronavirus: è quanto emerge da un conteggio dell’Afp. Peggiora la situazione in Francia: ‘In alcuni territori siamo riusciti a frenare le cose, ma il virus circola più veloce. E nei luoghi dove circola troppo veloce, in particolare, tra le persone adulte e dove ci sono troppi posti letto occupati negli ospedali, allora dovremo andare verso maggiori restrizioni’, dice il presidente Emmanuel Macron. Ieri in Francia sono stati registrati 18.746 casi. “Non siamo e non saremo in un tempo normale” nei prossimi mesi prosegue Macron insistendo, tra l’altro, sulla necessità di “responsabilizzare i cittadini”. Picchi superiori ai 14 mila contagi quotidiani vengono registrati già da due giorni nel Regno Unito, mentrela Spagna continua a ...

