Roma, crolla un ponte della pista ciclabile: tragedia sfiorata nella zona Laurentina. Sul posto sono accordi vigili del fuoco e carabinieri Poteva finire molto peggio. Una tragedia sfiorata questa mattina sulla via Laurentina a Roma, dove il ponte di una pista ciclabile è crollato all'altezza dello svincolo per l'Autostrada Roma-Fiumicino. La struttura per il sostegno … L'articolo proviene da .

