Leggi su dire

(Di giovedì 8 ottobre 2020) REGGIO CALABRIA – Riprenderà il 29 ottobre a Reggio Calabria il processo con rito ordinario relativo al caso “Miramare” che vede coinvolti il sindaco rieletto della città Giuseppe Falcomatà (Pd) e i consiglieri riconfermati Armando Neri (Reset), Giuseppe Marino (Pd), Giovanni Muraca (La svolta) e Saverio Anghelone (Toti). Tutti facevano parte della giunta comunale che nel 2015 assegnò all’associazione “Il sottoscala” parte dell’ex hotel Miramare di proprietà del Comune. A seguito di un esposto su presunte irregolarità nell’assegnazione la Procura di Reggio Calabria sostiene l’accusa di abuso d’ufficio e falsità materiale e ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, relativamente alla concessione dei locali dell’ex hotel. Sono coinvolti anche gli ex assessori comunali Antonino Zimbalatti, Agata Quattrone e Patrizia Nardi, presenti alla votazione della delibera di assegnazione dell’immobile. Nello stesso procedimento risultano imputati anche il presidente dell’associazione Paolo Zagarella, la segretaria comunale Giovanna Acquaviva e l’ex dirigente comunale Maria Luisa Spanò. Con rito abbreviato, sempre nello stesso procedimento, è stata condannata ad un anno, con pena sospesa, l’ex assessora comunale Angela Marcianò, ora rieletta in Consiglio comunale e su cui pende una possibile sospensione dalla carica per via degli effetti della legge Severino. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Riprende il processo Miramare, coinvolti il sindaco di Reggio Calabria e l’ex giunta comunale Falcomatà proclamato sindaco di Reggio Calabria: “Inizia il secondo tempo” Reggio Calabria, una via intitolata a Stefano Cucchi. La sorella Ilaria: “Vi voglio bene” Furbetti del cartellino a Reggio Calabria, indagati 23 dipendenti pubblici Maltempo, domani allerta gialla in 13 regioni Comunali Calabria, 20 seggi alla maggioranza e 10 all’opposizione: Davi fuori da Palazzo San Giorgio