Rinnovo Lautaro | ecco quanto potrebbe offrire l’Inter

(Di giovedì 8 ottobre 2020) L’Inter si coccolaMartinez, rimasto a Milano dopo il lungo corteggiamento del Barcellona:per ilL’Inter si coccolaMartinez. L’attaccante argentino, esploso sotto la gestione Conte, non ha ceduto alle lusinghe del Barcellona ed è rimasto in nerazzurro. Secondo Tuttosport, la dirigenza dell’Inter starebbe lavorando aldell’attaccante. Per il quotidiano sportivo l’offerta da presentare asarebbe già pronta: 5 milioni di euro all’anno più bonus per convincere il Toro ad esultare ancora con la maglia nerazzurra. Leggi su Calcionews24.com