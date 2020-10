Recovery fund | il rischio dei personalismi

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi ha invocato un “Patto per l’Italia”: ilè vitale per il paese ma bisogna evitare i. L’economista Gianni Lepre. mrv/red su Il Corriere della Città.

GiuseppeConteIT : Ottimo incontro con @vonderleyen a margine del Consiglio europeo. Abbiamo avuto uno scambio di vedute sul prossimo… - borghi_claudio : Giusto per capire: il secondo dopo il termine della mia presidenza alla Commissione Bilancio, la commissione è stat… - Marcozanni86 : ? I FALLIMENTI DELL' UE: POLITICA ESTERA E RECOVERY FUND Le istituzioni europee si sono dimostrate piccole e lasci… - UFFICIOCOMMERC5 : @PersilQ @Comemigirano a Capannori,provincia di Lucca,si affacciano sull'autostrada le cartiere,dove producono i 'r… - M5SpiuL : RT @bioccolo: 'Beppe Sala presenta i risultati del questionario e lancia un appello per una città verde' Beppe Sala cancella lo smartworki… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery fund

Il Fatto Quotidiano

Ora, occorre "ambire a costruire la spesa dei 210 miliardi del Recovery fund insieme", il programma deve essere "un'occasione per unire e lavorare insieme sin da subito, dopo che i progetti saranno ...Da quando il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è tornato dal vertice europeo di luglio, con l’annuncio dell’accordo raggiunto per il recovery fund destinato per una buona fetta all’Italia, data ...