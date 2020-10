Pirlo Juventus, senti Danilo: “Ha un’idea moderna, è un piacere lavorare” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Danilo, calciatore della Juventus, ha parlato dal ritiro del Brasile del nuovo progetto di Andrea Pirlo. Con il nuovo tecnico, l’ex City, infatti, è stato sempre schierato dal primo minuto. Il ragazzo ha utilizzato frasi cariche di stima per l’attuale tecnico dei bianconeri, ritenuto molto simile, per idee calcistiche, all’allenatore del Brasile, Tite. Juventus: le parole di Pirlo “Conosco il suo lavoro solo da due mesi, ma mi piace molto, è arrivato con questa identità juventina di curare i dettagli e questo è molto importante nel calcio. Anche lui ha questa preoccupazione. La cura dei dettagli è la principale somiglianza tra il Pirlo e il Tite, e penso che sia molto importante. Leggi anche:Marcelo Juventus, il ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 8 ottobre 2020), calciatore della, ha parlato dal ritiro del Brasile del nuovo progetto di Andrea. Con il nuovo tecnico, l’ex City, infatti, è stato sempre schierato dal primo minuto. Il ragazzo ha utilizzato frasi cariche di stima per l’attuale tecnico dei bianconeri, ritenuto molto simile, per idee calcistiche, all’allenatore del Brasile, Tite.: le parole di“Conosco il suo lavoro solo da due mesi, ma mi piace molto, è arrivato con questa identità juventina di curare i dettagli e questo è molto importante nel calcio. Anche lui ha questa preoccupazione. La cura dei dettagli è la principale somiglianza tra ile il Tite, e penso che sia molto importante. Leggi anche:Marcelo, il ...

