Pikmin 3 Deluxe Anteprima – Carini e coccolosi ?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 8 ottobre 2020)ragazzi,” si ripetevano indubbiamente i developer che hanno dato la luce al primissimonel 2001. Eppure, già dalla copertina doveva essere ben chiaro quanto i dolci esserini che comandiamo si sarebbero trovati in situazioni… spinose. Già, perchéè una serie di videogiochi di strategia-action tosti tosti; in cui, però, l’elemento “Nintendo” entrò da subito di prepotenza, addolcendo gli spigoli necessari per garantire la fruibilità a tutti, ma anche garantendo al contempo che chi avesse voluto mettersi in pericolo, avrebbe potuto farlo. Già al primo ...