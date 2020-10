Palamara viene messo alla porta: "Venga cacciato dalla magistratura" (Di giovedì 8 ottobre 2020) Luca Sablone Le gravissime accuse: "Almeno tre soggetti estranei hanno pilotato la nomina del procuratore di Roma. L'incontro all'hotel Champagne totalmente illegale" Adottare la sanzione più grave prevista, ovvero rimuovere Luca Palamara dall'ordine giudiziario: questa la richiesta avanzata da Pietro Gaeta al termine della sua requisitoria davanti al collegio della sezione disciplinare del Csm. L'avvocato generale della Cassazione ha sottolineato nuovamente la "gravità inaudita" degli illeciti disciplinari contestati all'ex pm di Roma, che si sarebbe reso protagonista di "condotte molteplici e plurioffensive" e avrebbe avuto un ruolo primario ben preciso: "È stato regista e organizzatore e sceneggiatore della strategia". E ha sostenuto che senza il suo operato "non ci sarebbe stata la riunione all'hotel Champagne e l'interlocuzione con ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 8 ottobre 2020) Luca Sablone Le gravissime accuse: "Almeno tre soggetti estranei hanno pilotato la nomina del procuratore di Roma. L'incontro all'hotel Champagne totalmente illegale" Adottare la sanzione più grave prevista, ovvero rimuovere Lucadall'ordine giudiziario: questa la richiesta avanzata da Pietro Gaeta al termine della sua requisitoria davanti al collegio della sezione disciplinare del Csm. L'avvocato generale della Cassazione ha sottolineato nuovamente la "gravità inaudita" degli illeciti disciplinari contestati all'ex pm di Roma, che si sarebbe reso protagonista di "condotte molteplici e plurioffensive" e avrebbe avuto un ruolo primario ben preciso: "È stato regista e organizzatore e sceneggiatore della strategia". E ha sostenuto che senza il suo operato "non ci sarebbe stata la riunione all'hotel Champagne e l'interlocuzione con ...

