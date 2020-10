Milano, branco di cinghiali finisce nel Naviglio Pavese (Di giovedì 8 ottobre 2020) LaPresse, I vigili del fuoco hanno recuperato due cinghiali, caduti nel Naviglio Pavese a Abbiategrasso e arrivati vivo fino al centro di Milano. Gli animali sono stati fermati dalla chiusa della ... Leggi su leggo (Di giovedì 8 ottobre 2020) LaPresse, I vigili del fuoco hanno recuperato due, caduti nela Abbiategrasso e arrivati vivo fino al centro di. Gli animali sono stati fermati dalla chiusa della ...

