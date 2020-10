Juve Napoli, difficile la decisione arrivi oggi (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il Giudice Sportivo deve prendere una decisione su Juventus-Napoli, difficile però arrivi prima di venerdì Juventus-Napoli è ancora un grosso punto interrogativo: sconfitta a tavolino per gli azzurri o rinvio e penalizzazione? La decisione spetterà al Giudice Sportivo che però, come riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, potrebbe emettere la sua sentenza nella giornata di domani e non oggi come era previsto. Il giudice starebbe lavorando agli atti pervenuti dopo le visite di controllo degli ispettori della FIGC nei centri sportivi di Juventus e Napoli. Per questo motivo, la decisione potrebbe tardare. Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il Giudice Sportivo deve prendere unasuntus-peròprima di venerdìntus-è ancora un grosso punto interrogativo: sconfitta a tavolino per gli azzurri o rinvio e penalizzazione? Laspetterà al Giudice Sportivo che però, come riportato da Radio Kiss Kiss, potrebbe emettere la sua sentenza nella giornata di domani e noncome era previsto. Il giudice starebbe lavorando agli atti pervenuti dopo le visite di controllo degli ispettori della FIGC nei centri sportivi dintus e. Per questo motivo, lapotrebbe tardare. Leggi su ...

forumJuventus : Asl Torino: 'Comportamento Juve esemplare, non spetta a noi intervenire come hanno fatto a Napoli, il protocollo è… - ZZiliani : E poi c’è lui, Gigi Buffon. Che la sera di Juve-Napoli del giallo-Covid va a zonzo per lo stadio senza mascherina,… - ZZiliani : Il capolavoro è il Napoli che doveva andare a Torino e giocare contro la Juve domenica senza farsi remore mentre pr… - Rino91501751 : RT @junews24com: Lippi: «Juve-Napoli? Qualcuno rispetta le regole e qualcuno no» - - maurodbm70 : RT @TolliVincenzo: La storia è questa : La #ASL blocca il #Napoli La #Juve fiuta la possibilità di rubare 3 punti Ci prova ma le carte n… -